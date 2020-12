Am Dienstag ist die bundesweite Sternsingeraktion angelaufen. Die traditionelle Haustürsammlung läuft nach Angaben des Bundes der katholischen Jugend in diesem Jahr anders als in den Vorjahren. Wegen der Corona-Pandemie könnten die Kinder als heilige drei Könige verkleidet nicht von Haus zu Haus ziehen, um Spenden für notleidende Kinder in aller Welt zu sammeln. Dennoch soll die Aktion nicht komplett ausfallen, denn die Gelder würden für Hilfsprojekte dringend gebraucht. So werden etwa in Mendig, Thür und Bell Segensaufkleber in den Gottesdiensten gesegnet, zusammen mit einer Spendentüte in der Kirche ausgelegt und auf Wusch auch von den Messdienern kontaktlos verteilt. In Simmern im Hunsrück setzt die Pfarrgemeinde den Angaben zufolge auf Zeit und hat die Sternsingeraktion auf das letzte Januarwochenende verschoben. In Nistertal singen am kommenden Sonntag Sternsinger ihr Lied und spenden den Haussegen. Noch bis 10. Januar sind Sternsinger in den Gottesdiensten in Salz und Guckheim im Westerwald dabei und sagen der Gemeinde den Segensspruch. Allein im Bistum Limburg sind nach Angaben eines Sprechers im vergangenen Jahr eine Million Euro Spenden zusammengekommen.