Dürfen Frauen bald "Oben ohne" ins Koblenzer Freibad?

Sommer, Sonne, Hitze - die Freibadsaison ist in vollem Gange. Jetzt berät der Stadtrat, ob die Bäderordnung geändert wird: Dann könnten auch Frauen künftig "oben ohne" ins Freibad.

Die Wählergruppe Schupp (WGS) hat einen Antrag eingebracht, über den am Donnerstag im Koblenzer Stadtrat beraten werden soll. Danach soll die Verwaltung beauftragt werden, die Bäderordnung so zu ändern, dass künftig auch Frauen ohne Oberteil im Freibad schwimmen gehen dürfen.

Konkret heißt es es in der Beschlussvorlage: "Der Aufenthalt im Nassbereich ist nur in üblicher Badebekleidung gestattet. Dabei muss die Badebekleidung lediglich die primären Geschlechtsmerkmale vollständig bekleiden." Bislang müssen Frauen im Koblenzer Freibad einen Bikini oder einen Badeanzug tragen, ein Höschen allein reicht nicht.

Diskussion auch in Koblenz über Ungleichbehandlung

Viele Aktivistinnen in ganz Deutschland machen bei Demonstrationen immer wieder auf die Ungleichbehandlung in öffentlichen Schwimmbädern aufmerksam, wonach Frauen - anders als Männer - ihre Brust bedecken müssen. Dieser Argumentation schließt sich die WGS-Fraktion an. Dort heißt es: "Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass solche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht werden. Wer will, soll im Schwimmbad mit freiem Oberkörper unterwegs sein dürfen."

Oben-Ohne-Schwimmen bereits in Göttingen und Siegen erlaubt

In einigen Städten gibt es seit dem Frühjahr eine Debatte über die Frage, ob auch Frauen "Oben Ohne" schwimmen gehen können sollten. Die Diskussion wurde laut, nachdem Göttinger Schwimmbäder ihre Baderegeln entsprechend geändert hatten. Seit dem 1. Mai dürfen Frauen in städtischen Schwimmbädern dort am Wochenende oberkörperfrei baden. Die Regelung gilt zunächst versuchsweise bis zum 31. August. Auch die Stadt Siegen in Nordrhein-Westfalen erlaubt inzwischen das Oben-Ohne-Baden in den städtischen Bädern.

In Göttingen wurde die Badeordnung angepasst. Seit dem 1. Mai dürfen alle Menschen an Wochenenden oben ohne Baden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Auslöser war der Fall einer Frau, der ein Göttinger Schwimmbad im August 2021 Hausverbot erteilt hatte, weil sie sich geweigert hatte, ihre Brust zu bedecken. Die Frau, die anonym bleiben möchte, kritisierte, die Schwimmmeister hätten sich sexistisch und "transfeindlich" verhalten. Sie hätten sie aufgrund ihres Aussehens "als weiblich einkategorisiert". Danach hatte es eine sechsmonatige Debatte in der Stadt gegeben, die schließlich in die neue Regelung mündete.

Laut Umfrage mehr als ein Drittel für Baden ohne Oberteil

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstitus YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur kam vor kurzem zu dem Ergebnis, dass 37 Prozent der Erwachsenen in Deutschland den Ansatz gut findet, Frauen das Tragen eines Oberteils nicht unbedingt vorzuschreiben. Weitere 28 Prozent der bundesweit Befragten finden das Oben-Ohne-Baden von Frauen "nicht gut". Der Rest ist unentschieden oder machte keine Angaben.