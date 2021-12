Stadt will Swingerclubs höher besteuern

Die Stadt Koblenz will künftig Swingerclubs stärker zur Kasse bitten. Im Koblenzer Stadtrat stellte die Fraktion der Freien Wähler einen Antrag, entsprechende Clubs in die Vergnügungssteuerpflicht einzubeziehen. Dadurch seien der Stadt Mehreinnahmen in Höhe von rund 50.000 Euro möglich. Die anderen Fraktionen begrüßten den Vorschlag, stellten den Antrag aber zurück, da dafür eine Änderung der Vergnügungssteuersatzung notwendig sei. Der Rat will im Frühjahr darüber abstimmen. Hintergrund ist ein Gerichtsstreit um einen Swingerclub im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels. Ein Nachbar des Clubs hatte wegen Ruhestörung geklagt. Das Oberverwaltungsgericht hatte die Klage aber abgelehnt.