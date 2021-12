Ermittlungsverfahren wegen Impfpassfälschungen

Die Staatsanwaltschaft Koblenz führt gegen drei Männer und eine Frau ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der bandenmäßigen gewerbsmäßigen Urkundenfälschung. Den Beschuldigten werde zur Last gelegt, sich zu einer Bande zusammengeschlossen zu haben, um gefälschte Impfpässe herzustellen und diese zu verkaufen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Kripo Neuwied habe am Montag im Großraum Koblenz und in Norddeutschland insgesamt sieben Objekte durchsucht. Dabei sei Beweismaterial wie Stempel, Setzkästen, Blanko- und beschriebene Impfpässe - und Bargeld sichergestellt worden. Die Ermittlungen dauerten an.