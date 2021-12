25-Jährige soll Mann in Koblenz getötet haben

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nach eigenen Angaben gegen eine Frau. Sie soll am Zweiten Weihnachtsfeiertag in ihrer Wohnung einen 37 Jahre alten Mann getötet haben.

Den Angaben zufolge sollen die beiden am Zweiten Weihnachtstag in der Wohnung der Beschuldigten einen Streit gehabt haben. Die Tatverdächtige ist laut Staatsanwaltschaft am Mittwoch in ihrer Wohnung festgenommen worden. Sie sitze inzwischen in Untersuchungshaft, weil Fluchtgefahr bestehe.

Motiv unklar

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz hat sich die Beschuldigte bislang noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen wegen Totschlags dauern an. Die Staatsanwaltschaft Koblenz kann nach eigenen Angaben noch nichts über den Grund für den Streit und das Motiv der Beschuldigten sagen.