Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt nach eigenen Angaben in mehr als 300 Fällen wegen Betrugs im Zusammenhang mit staatlichen Corona-Hilfen.

Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage des SWR mitteilt, sollen die Beschuldigten bei ihren Anträgen falsche Angaben gemacht haben. Es handele sich meist um Einzeltäter, die demnach unterschiedliche Betrugsmaschen genutzt haben sollen.

Betrug um bis zu 130.000 Euro

Einige Beschuldigte hätten ihr Unternehmen oder Gewerbe nur vorgetäuscht, um Hilfsgelder zu erhalten. Laut Staatsanwaltschaft haben sich andere Beschuldigte als Solo-Selbständige ausgegeben – obwohl sie eigentlich irgendwo festangestellt waren. In anderen Fällen sollen die Unternehmen schon vor der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sein. Diese Unternehmen haben daher keinen Anspruch auf Corona-Hilfen.

Bei zwei Ermittlungsverfahren handele es sich um Fälle, bei denen sich Banden im großen Stil Corona-Soforthilfen erschlichen haben sollen – in Höhe von 90.00 Euro und 130.000 Euro. Bei den übrigen Verfahren soll es sich überwiegend um Beträge im vier- oder fünfstelligen Bereich gehandelt haben. In den meisten der 300 Fällen laufen die Ermittlungen noch. In fünf Fällen sei bereits Anklage erhoben worden, so die Staatsanwaltschaft.

Auszahlung von Corona-Hilfen gestoppt

Die Bundesregierung hatte die Auszahlung bestimmter Corona-Hilfen vorübergehend gestoppt – um zu verhindern, dass es weitere Betrugsfälle gibt. Das kritisiert etwa der Hotel- und Gaststättenverband in Koblenz (Dehoga). Viele Hoteliers beispielsweise warteten auf die Corona-Hilfen, heißt es vom Dehoga, wenn sich die Auszahlungen weiter verzögern, könnte es für diese Betriebe ein echtes Problem werden.

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK) findet, dass die Corona-Hilfen nicht gut genug gegen Betrug gesichert sind. Bisher zahle die Investitions- und Strukturbank (ISB) die Hilfsgelder aus. Die IHK fände es aber besser, wenn die Hilfsgelder vom Finanzamt ausgezahlt würden. Denn da lägen sowieso schon alle Unterlagen der Unternehmen vor und das Finanzamt kenne auch die Kontostände der Unternehmen. Betrug sei dann schwieriger, findet die IHK.