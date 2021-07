per Mail teilen

Mehr als 130 Millionen Euro an Spenden haben allein die "Aktion Deutschland Hilft" und das "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe" gesammelt. Jetzt muss Geld bei den Hochwasser-Opfern an der Ahr und den anderen betroffenen Gebieten ankommen.

Bislang fehle noch die Infrastruktur, um die Spenden in Millionenhöhe schnell an die Betroffenen verteilen zu können. Das sei nur in Einzelfällen geschehen, teilte ein Sprecher der "Aktion Deutschland Hilft" dem SWR mit. Gerade würden aber vor Ort im Ahrtal und den anderen betroffenen Gebieten von den Hilfsorganisationen die nötigen Anlaufstellen aufgebaut.

Dort sollen Bargeld und Soforthilfen unbürokratisch an die Betroffenen ausgezahlt werden. Trotzdem müsse die Bedürftigkeit geprüft werden, heißt es weiter. Das sei gesetzlich notwendig. Die "Aktion Deutschland hilft" rechnet aber damit, dass schon in den kommenden Tagen privates Spendengeld ausgezahlt werden kann.

Hilfsorganisationen verteilen Spendengelder

Dieses werde über die Hilfsorganisationen vor Ort weiter gegeben, mit denen die "Aktion Deutschland Hilft" und das "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe" im Kreis Ahrweiler zusammenarbeite: zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt Rheinland in Koblenz, der Regionalverband Mittelrhein der Johanniter, die Malteser oder der Paritätische Wohlfahrtsverband. Im "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe" sind etwa die Caritas, die Diakonie und das Deutsche Rote Kreuz vertreten.

Darüber hinaus zahlen der Bund und das Land Rheinland-Pfalz momentan Soforthilfen an Betroffenen aus. Menschen aus dem Landkreis Ahrweiler sollen sich an das Land wenden, alle anderen an ihre entsprechenden Landkreise.

Polizei warnt vor Betrügern im Kreis Ahrweiler

Leider ist auch bei den Hilfsangeboten Vorsicht geboten. Denn im Ahrtal könnten nach Angaben der Polizei auch Betrüger unterwegs sein, die sich als Mitarbeiter der Kreisverwaltung Ahrweiler ausgeben. Sie behaupteten, sie würden bei den Anträgen zu Soforthilfe unterstützen und fragten nach personenbezogenen Daten, darunter auch nach Kontodaten.

Mitarbeiter der Kreisverwaltung seien noch nicht unterwegs, heißt es. Deswegen raten auch die Polizei und das "Aktionsbündnis Katastrophenhilfe" dazu, sich immer einen Dienstausweis zeigen zu lassen.