Viele ausgebuchte Silvesterfeiern unter Corona-Regeln

Im Norden von Rheinland-Pfalz veranstalten zahlreiche Hotelbesitzer und Gastronomen Silvesterfeiern unter den Corona-Regeln. Viele sind ausgebucht, ergab eine SWR Anfrage: Im Burghotel-Restaurant "Auf Schönburg" in Oberwesel beispielsweise kommen über Silvester 40 Gäste zum Silvestermenü zusammen. Nach Angaben des Hotelbetreibers auf fünf Räume verteilt. Fast alle 27 Hotelzimmer sind über den Jahreswechsel ausgebucht. Im Koblenzer Restaurant "Blumenhof" feiern nach Angaben des Betreibers 100 Gäste ebenfalls mit genügend Sicherheitsabstand das neue Jahr: Normalerweise könnten 140 Gäste bewirtet werden. Die Rheinschifffahrt "Hölzenbein" legt am Silvsterabend mit der Confluentia zur Silvesterfahrt mit 94 Passagieren an Bord ab. Eine Sprecherin sagte, man sei froh, diese Fahrt wieder anbieten zu können. Bei allen Silvesterveranstaltungen – ob auf dem Schiff oder an Land - ist Tanzen und Feuerwerk verboten.