Behörde warnt: Fledermäuse im Winter nicht stören

Experten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) warnen davor, Fledermäuse im Norden des Landes aus dem Winterschlaf zu wecken. Das könnte bei den aktuell niedrigen Temperaturen für die Tiere lebensgefährlich sein. 21 der insgesamt 25 Arten in Deutschland leben auch im nördlichen Rheinland-Pfalz, heißt es von den Experten der Behörde. Sie ziehen sich zum Winterschlaf zwischen November und März an dunkle Orte zurück. Neben Höhlen, Grotten und alten Stollen zum Beispiel auch in Keller, Tunnel oder auf Dachböden. Jeder, der schlafende Fledermäuse findet, sollte sie nicht stören - etwa durch Taschenlampen, lautes Reden oder Musik, teilt die SGD Nord mit. Ein besonders großes Winterquartier gibt es im Mayener Grubenfeld und in Niedermendig im Kreis Mayen-Koblenz. In den dortigen Basaltstollen überwintern jeder Jahr zehntausende Tiere. Die entsprechenden Höhleneingänge wurden von der Behörde zum Schutz der Fledermäuse verschlossen.