Winzer im Norden von RLP zufrieden mit Sektabsatz

Die Sekthersteller in der Region blicken zufrieden auf das Verkaufsjahr 2021 zurück. Trotz anhaltender Pandemie und teils geschlossener Gastronomie blieb der Markt stabil, ergab eine Umfrage des SWR unter Winzern im Norden des Landes. Lediglich bei den ganz großen Flaschen seien die Verkaufszahlen zurückgegangen, heißt es zum Beispiel beim Weingut Richter in Winningen an der Mosel. Auch das Sektwerk in Dernau an der Ahr macht nach eigenen Angaben ähnliche Erfahrungen. Grund dafür sei, dass zum Beispiel Hochzeiten oder Firmenfeiern ausfallen würden. Einbußen gebe es dadurch aber nicht - stattdessen verlagere sich das Geschäft ins Private. In diesem Jahr setze sich der Trend zu alkoholfreiem Sekt weiter fort, so Winzer Georg Scheidgen aus Hammerstein am Mittelrhein. Sorgen bereiten den Sektherstellern hingegen die steigenden Materialkosten. So rechnen die Winzer an Mosel, Ahr und Rhein damit, dass der Sekt im kommenden Jahr teurer wird.