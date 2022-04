Seilbahn in Koblenz startet in Saison 2022

Mit dem Saisonstart bringt die Seilbahn jetzt wieder jeden Tag Gäste vom Rheinufer hoch auf die Festung Ehrenbreitstein - und hofft auf einen Besucherboom nach zwei Corona-Jahren.

Nach Angaben der Seilbahn-Gesellschaft sind wegen der Corona-Pandemie die Besucherzahlen in den Jahren 2020 und 2021 eingebrochen: Im vergangenen Jahr seien rund 420.000 Gäste mit der Seilbahn gefahren, 2019 waren es rund 720.000. Am Freitag, dem 1. April, starte man voller Optimismus in die neue Saison 2022 - mit Fahrten jeden Tag zwischen 10 Uhr morgens und 19 Uhr abends.

Ein Höhepunkt soll den Angaben zufolge in diesem Jahr wieder eine sogenannte "fliegende Weinprobe" in den Gondeln sein. Sie sei für September geplant, vorausgesetzt die Corona-Lage lasse das zu. Außerdem werde die ganze Saison eine Kunstausstellung unter dem Motto "Urban Loop" in der Seilbahn gezeigt. In den Gondeln sind Kunstwerke des jungen Koblenzer Graffitikünstlers Steffen Tschuck zu sehen.

Seilbahn-Gesellschaft in Koblenz hält an Corona-Schutzmaßnahmen fest

Alle Gäste, die älter sind als sieben Jahre, müssen bei der Fahrt in den Gondeln einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Den Angaben zufolge werden nur OP-Masken oder FFP2-Masken akzeptiert. Der Geschäftsführer der Koblenzer Seilbahn, Eugen Nigsch, sagte dem SWR, angesichts der Corona-Infektionslage halte man an strengen Sicherheitsmaßnahmen in den Gondeln fest - parallel zu den Auflagen in Bussen und Bahnen.

So dürften momentan nur 15 Gäste pro Gondel fahren, und nicht 35. Damit folge er auch den Rückmeldungen, die er von den Besuchern erhalte. Diese fühlten sich eigenen Angaben zufolge mit Maske sicherer und würden gerne lieber kurz auf die nächste Gondel warten, als in eine zu volle Gondel einzusteigen.

Wie geht es weiter mit der Koblenzer Seilbahn?

Eugen Nigsch hofft zudem, dass bis zum kommenden Jahr klar sein wird, ob die Seilbahn auf Dauer bestehen bleiben kann. Er sagte dem SWR, technisch sei es kein Problem sie so aufzurüsten, dass sie noch Jahrzehntelang betrieben werden könne. Nigsch hofft, dass noch in der ersten Jahreshälfte Vertreter des Internationalen Rates für Denkmalpflege (Icomos) nach Koblenz kommen.

Ziel sei es, gemeinsam mit der Stadt und dem Land Rheinland-Pfalz eine Lösung für einen Weiterbetrieb der Seilbahn auch über das Jahr 2026 hinaus zu finden. Nach wie vor gibt es nach Auskunft der Seilbahn-Gesellschaft Überlegungen, die Seilbahn in den öffentlichen Nahverkehr in Koblenz einzubinden.

Nach Nigschs Angaben sucht die Seilbahn-Gesellschaft deshalb auch nach Lösungen, um die Talstation der Seilbahn in Koblenz baulich so zu verändern, dass man den Denkmalpflegern entgegenkomme. Sie hatten die moderne Architektur in direkter Nähe zur mittelalterlichen Basilika St. Castor von Anfang an kritisiert.