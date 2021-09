Wetter macht Winzern an Rhein, Mosel und Ahr zu schaffen

Der Jahrgang 2021 stellt die Winzer an Mittelrhein, Mosel und Ahr vor große Herausforderungen. Grund sei laut Winzerverband der feuchte Sommer und ein hoher Pilzbefall an den Reben. Es sei kein guter Sommer gewesen, sagt Gerd Knebel vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz. Zwar habe es dieses Jahr kein Problem mit zu wenig Wasser gegeben, ganz im Gegenteil. Aber Pilzbefall wie der echte und falsche Mehltau mache den Winzern zu schaffen. An Mosel und Mittelrhein werde die Lese deswegen auch zwei bis drei Wochen später beginnen als sonst.

Knebel hofft, dass es in den kommenden Wochen warm wird und trocken bleibt, sonst werde es für die Winzer schwer, einen guten Riesling zu ernten. An der Ahr ist man für die Qualität des Frühburgunders optimistischer. Die Lese soll hier schon in wenigen Tagen beginnen. Die Zerstörung der Anlagen durch die Flut sei die größere Herausforderung, so Knut Schubert vom Weinbauverband Ahr. Durch die vielen Helfer, die beim Aufräumen geholfen haben, könne die Lese wohl trotzdem pünktlich starten.