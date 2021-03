Der Digitalpakt fördert Schulen bei der Anschaffung digitaler Endgeräte oder einem WLAN-Zugang. Trotz viel Kritik gibt es auch positive Beispiele.

Mit Geodreieck und Kreide an die Tafel zeichnen oder die Gedichtsanalyse vom Overhead-Projektor ablesen - diese Art des Unterrichts werden heute nur noch wenige Schüler erleben. Digitale Tafeln und Tablets sind mittlerweile das Arbeitsmaterial in den Klassenzimmern - auch am Görres Gymnasium in Koblenz. Die rund 40 Kreidetafeln in der Schule wurden aus den Klassenräumen verbannt. Stattdessen schauen sich Schüler nun Tafelbilder auf 86 Zoll großen Bildschirmen an.

Bastian Staudt, der erste stellvertretende Schulleiter am Görres Gymnasium, ist begeistert von der neuen Technik. Die digitalen Tafeln ersetzen nicht nur die alten Kreidetafeln - sie können auch viel mehr: Lehrer können mit speziellen Stiften darauf schreiben, alte Tafelbilder abspeichern und wieder aufrufen, und sogar Internetvideos abspielen. Zusätzlich gibt es Programme, beispielsweise für den Mathematikunterricht, mit denen grafische Darstellungen schnell und einfach erstellt und animiert werden können.

Nachfrage nach Fördermitteln vom Digitalpakt seit Corona-Pandemie gestiegen

Der Digitalpakt des Landes macht es möglich: Durch die Fördergelder bekommen Schulen finanzielle Unterstützung für die Anschaffung von Arbeitsgeräten, beim Internetzugang oder der Ausstattung von Schülern mit Tablets. Das Görres Gymnasium war nach eigenen Angaben eine der ersten Schulen, die 2019 einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Knapp ein halbes Jahr später - und noch vor Beginn der Corona-Pandemie - wurden die digitalen Tafeln installiert. Zusätzlich hat die Schule gemeinsam mit dem Träger gleich mehrere Jahrgangsstufen mit Tablets ausgestattet - im Hinblick auf den Fernunterricht genau zum richtigen Zeitpunkt.

"Die digitalen Tafeln bieten viele Vorteile, wie auch die anderen digitalen Geräte in unserem Alltag. Und die Schüler finden es cool." Bastian Staudt, Görres Gymnasium

Rund 241 Millionen Euro stehen den Bildungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung. Bisher seien Anträge in Höhe von etwa 90 Millionen Euro gestellt worden, etwas weniger als die Hälfte wurde bereits bewilligt, teilt die zuständige Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) mit. Seit Beginn der Corona-Pandemie sei die Zahl der Anträge massiv gestiegen: Im Februar vergangenen Jahres waren es noch 14 Anträge, ein Jahr später schon 192.

Neue Technik bedeutet auch neue Unterrichtskonzepte

Auch das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur profitiert von den Landesmitteln: Die digitalen Tafeln stehen schon, demnächst sollen die Schüler Tablets bekommen. Schulleiter Armin Pleiss sagt aber, es nütze nichts, tolle Geräte zu haben, man müsse sie auch über einen breiten Datenkanal bedienen können. "An manchen Stellen ruckelt es, wenn viele gleichzeitig etwas machen", sagt er. Das soll sich im Sommer jedoch ändern: Die Stadt hat einen Glasfaseranschluss versprochen.

Mit der Digitalisierung ändert sich aber nicht nur die Art des Schulunterrichts, sondern auch die Art und Weise, wie Schüler lernen, Hausaufgaben machen, mit Lehrern und Mitschülern kommunizieren. Pleiss sieht die Herausforderung jetzt auch bei den Lehrern, die für diese neue Art des Unterrichtens auch neue Konzepte erarbeiten müssen. "Aufgaben werden anders sein müssen", sagt Pleiss. Das bedeutet: Wenn bei einer Matheaufgabe eine Software das Rechnen übernimmt, müssten Lehrer eben kreativ in der Aufgabenstellung werden.

Mit Whiteboard und Kamera findet der Fernunterricht an der St. Thomas Realschule in Andernach statt. SWR

Kritik: zu viel bürokratischer Aufwand bei den Anträgen

Die St. Thomas Realschule in Andernach will die Fördermittel noch vor den Osterferien beantragen. Trotzdem ist die Schule schon seit vielen Jahren mit sogenannten Whiteboards und Laptops ausgestattet - finanziert aus dem Schulbudget. Florian Pieper, der die digitale Bildung in der Realschule betreut, findet den Digitalpakt zwar gut, kritisiert aber den bürokratische Aufwand bei der Antragsstellung. "Der Verwaltungsaufwand ist recht hoch und zeitintensiv", sagt er.

Mit dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes habe die Schule rund 180 Tablets für ihre Schüler bekommen. Zwar konnten die Lehrer Wünsche äußern, welche Funktionen die Tablets haben sollen, sagt Pieper, ansonsten sei die Einbindung der Schule bei der digitalen Ausstattung nur sehr gering gewesen. Schulleiter Martin Leupold spricht sich deshalb für eine zusätzliche Fachkraft mit pädagogischem Hintergrund aus, die sich mit der Technik auskennt und sich im Schulalltag darum kümmern kann.