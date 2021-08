Wegen des Hochwassers war am Freitag auf dem Rhein die Schifffahrt zwischen Koblenz und Neuwied-Engers eingestellt worden. Am Wochenende soll laut Hochwassermeldedienst der Rheinpegel bei Koblenz stagnieren oder sinken.

Am Freitagmittag kurz vor 12 Uhr lag der Pegel des Rheins in Koblenz über 6,50 Meter - und stieg damit über die für die Schifffahrt wichtige Hochwassermarke Zwei. Das hat die Außenstelle der Wasser-und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) in Oberwesel dem SWR mitgeteilt. Zwischen Koblenz und Neuwied-Engers durften deshalb Schiffe nicht mehr fahren. Dieser Stopp wirkte sich auch auf den gesamten Schiffsverkehr auf dem Mittelrhein aus.

Insgesamt sei das Hochwasser auf dem Mittelrhein zwar noch nicht dramatisch hoch, heißt es vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Bingen. In Koblenz gebe es aber die Besonderheit, dass das Mosel-Hochwasser am Deutschen Eck in den Rhein fließe und so auch den Wasserstand dort anhebe.

Mosel-Hochwasser geht langsam zurück

An der Mosel selbst geht dagegen das Hochwasser langsam zurück. Allerdings haben viele Orte immer noch damit zu kämpfen: In Cochem steht die Innenstadt seit Donnerstag unter Wasser und ist nur über Stege zu erreichen. Auch die Altstadt von Zell wurde überflutet, als das Hochwasser höher stand als die Schutzmauer. Die Mosel sei eine einzige braune Brühe. Da müsse viel sauber gemacht werden, sagte der Zeller Bürgermeister Karl-Heinz Döpgen dem SWR.

Die Menschen in Zell beobachten, wie die Mosel in ihre Stadt schwappt. SWR Hans-Peter Döpgen

Behinderungen durch Mosel-Hochwasser

In Cochem und in Ediger-Eller an der Mosel sind seit Donnerstag die Ortsdurchfahrten gesperrt. Wie das Hochwassermeldezentrum beim Landesamt für Umwelt in Mainz mitteilt, fallen die Pegel an der Mosel dann über das Wochenende weiter.