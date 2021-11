RKK rät zu 2G plus-Regel bei Karnevalssitzungen

Die Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) in Koblenz empfehlen ihren rund angeschlossenen 1.400 Vereinen, bei Sitzungen die 2G plus-Regelung anzuwenden. Das ist ein Ergebnis eines Treffens mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Hoch (SPD) am Donnerstagnachmittag in Mainz, sagte RKK-Präsident Hans Mayer dem SWR. 2G plus bedeutet, dass zu den Karnvelssitzungen nur Geimpfte oder Genesene kommen können, die zusätzlich einen negativen Corona-Test haben. Gesundheitsminister Hoch begrüße diese Empfehlung des RKK ausdrücklich, so Mayer. Bei dem Treffen ging es zudem um die Situation der Karnevalisten im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren, die laut RKK meist im Gardetanz aktiv sind: Für sie könnte es bei weiter steigenden Corona-Zahlen eine 2G-Regel geben. Ob Rosenmontagszüge stattfinden oder - wie in Düsseldorf - in den Mai verschoben werden, darüber wollen die RKK und Gesundheitsminister Hoch in drei Wochen sprechen. Erst nach diesem erneuten Treffen könne die RKK ihren Vereinen Empfehlung zu Karmevalsumzügen geben, heißt es.