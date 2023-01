Rhein in Flammen 2023: Kein Geld vom Land Rheinland-Pfalz

Das Großfeuerwerk Rhein in Flammen kann im kommenden Sommer keine direkte Finanzhilfe vom Land erwarten. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Freien Wähler hervor.

Diese fürchten Finanzprobleme, weil Rhein in Flammen im vergangenen Jahr wegen der Trockenheit und des Niedrigwassers einen Teil des Programms ausfallen lassen musste. Betroffen waren Feuerwerke und der Schiffskonvoi.

David Langner (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, hält nach eigenen Angaben aber auch ohne Landeszuschuss weiter an der Veranstaltung fest. Langner sagte dem SWR: "Für mich auch keine Frage: Rhein in Flammen gehört zu Koblenz, gehört zu dieser Region." Die Veranstaltung locke Menschen an und begeistere sie, deshalb wolle er Rhein in Flammen weiter am Leben erhalten, so Langner.

Wichtigkeit der Veranstaltung für die Region

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) schrieb auf eine Anfrage der Freien Wähler aber auch, dass Rhein in Flammen 2023 eine große Strahlkraft für die Tourismusregion "Romantischer Rhein" habe. Von der regionalen Veranstaltung profitierten Gastronomie, Hotellerie, Schifffahrtsunternehmen sowie nachgelagerte Wirtschaftszweige im Rheintal.

Das Konzept soll neu ausgerichtet werden

Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH als Veranstalterin erarbeite derzeit ein Konzept für die Neuauflage des Traditionsspektakels im diesjährigen Sommer.

Im vergangenen August war die Zahl der Feuerwerke bei Rhein in Flammen wegen Dürre und Trockenheit von sieben auf fünf verringert worden. Der fahrende Schiffskonvoi mit mehr als 35 Schiffen wurde abgesagt. Nur 27 Schiffe versammelten sich in Koblenz unter einem Höhenfeuerwerk.

Im vergangenen Sommer war die Zahl der Feuerwerke bei Rhein in Flammen wegen Dürre und Trockenheit eingeschränkt worden. dpa Bildfunk Volker Lannert

Koblenzer OB Langner hält an Rhein in Flammen fest

Natürlich hätten unter anderem das Niedrigwasser und die Dürre dazu geführt, dass man die Veranstaltung in Frage stelle, weiß auch Langner. Der Koblezer Oberbürgermeister betont aber auch: "Ich kann, was mir vorliegt, nur sagen, dass die Rheinland-Pfalz Touristik bisher bei dieser Veranstaltung kein Minus machen musste. Das Minus haben allerdings die Anrainer verbuchen müssen." Für die Stadt Koblenz seien einige Kosten angefallen, aber sie habe das Geld immer wieder gerne investiert, sagte Langner.

"Planung hat gerade erst begonnen"

Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH geht derzeit davon aus, dass die Großveranstaltung Rhein in Flammen in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden kann. Die Planungen seien gerade erst gestartet, sagte Geschäftsführer Stefan Zindler dem SWR. Deshalb sei noch nicht absehbar, ob es überhaupt Probleme bei der Finanzierung gebe - wovon die Freien Wähler im Landtag ausgehen.

Dass das Wirtschaftsministerium ablehne, Rhein Flammen finanziell zu unterstützen, sei nachvollziehbar, so Zindler. Man könne ja nicht vom Land verlangen, für Großveranstaltungen einzuspringen.