Niedrigwasser: Rhein-Schiffe können weniger laden

Weil es in letzter Zeit so wenig geregnet hat, haben viele Flüsse gerade Niedrigwasser - auch der Rhein. Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde liegt der Pegel in Koblenz derzeit bei 75 Zentimetern. Nach Angaben der Behörde ist das für den Herbst noch ein normaler Wert. Allerdings liegt der Pegel damit schon unter der Marke von 78 Zentimetern, die für die Schifffahrt relevant ist. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt auf SWR-Anfrage mitteilt, hat das Niedrigwasser derzeit noch keine großen Auswirkungen. Die Schiffe würden allerdings zum Teil schon mit stark reduzierter Ladung fahren. Die Experten rechnen aber damit, dass die Wasserstände bald wieder steigen. Für die nächste Woche seien gebietsweise stärkere Regenfälle vorhergesagt.