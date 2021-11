per Mail teilen

Die rechte Rheinstrecke der Bahn zwischen Koblenz und Wiesbaden bleibt weiter gesperrt. Das teilt die Bahn mit. Als Ersatz fahren Busse. Die Fahrzeit verlängert sich demnach um über eine Stunde. Ein Bagger hatte am Donnerstag bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt, deshalb ist das Stellwerk in Oberlahnstein außer Betrieb. An rund 20 Bahnübergängen im Rheintal gehen nach Angaben der Bahn die Schranken nicht mehr auf. Es komme auch zu Behinderungen im Straßenverkehr.