Schlechte Bezahlung, miese Arbeitszeiten: Angelina Blum aus Rhens macht trotzdem einen Ausbildung in der Pflege. Sie glaubt, mehr Geld könnte gegen den Personalmangel helfen.

Angelina Blum und hat sich ganz bewusst für einen Pflegeberuf entschieden. Für sie ist es ihr Traumjob, der aber mehr Anerkennung und eine bessere Bezahlung verdient. Gerade absolviert die 23-Jährige ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau und arbeitet auch schon für einen ambulanten Pflegedienst in Boppard.

SWR Aktuell: Was sagen Sie zu der Forderung des Deutschen Pflegerats, dass Pflegekräfte mindestens 4.000 Euro Lohn bekommen sollten?

Angelina Blum: Es wäre ein guter Anfang, weil die Pflege ja nicht so richtig streiken kann. Wenn wir einfach komplett aufhören zu arbeiten, stehen Menschenleben auf dem Spiel. In unserem Betrieb wird fair bezahlt. Da habe ich wirklich Glück. Das ist aber echt was Besonderes. Pflege ist ein Knochenjob, der total unterbezahlt ist. Es ist ja viel mehr als viele sich vorstellen. Ich gehe zum Beispiel zwölf Tage am Stück arbeiten. Dann habe ich zwei Tage frei und gehe wieder zwölf Tage am Stück arbeiten. Dazu kommen noch Teildienste, die man noch machen muss. Man hat kaum Erholung, muss aber so viel arbeiten, weil man sonst nicht auf seine Stunden kommt und man dann wieder weniger Lohn bekommt dafür. Das ist einer der wichtigsten und beständigsten Jobs und der sollte fair bezahlt werden.

SWR Aktuell: Was könnte man machen, um jüngere Menschen für den Beruf zu begeistern? Geht das nur über mehr Geld?

Angelina Blum: Einfach gesagt: Ja. Mehr Geld wäre schon mal ein sehr guter und wichtiger Anfang. Aber es sollte auch mehr dafür getan werden, dass man den Beruf von der, ich sag mal, guten Seite kennen lernt. Wenn man ein Praktikum macht, dann heißt es oft erstmal: Waschen. Man wird ins kalte Wasser geschubst und ist geschockt. Es gibt oft keine Einführung in den Beruf. Man lernt erstmal die Schattenseite des Berufs kennen. Aber da steckt ja noch so viel mehr dahinter. Man fängt erst an zu verstehen, dass man etwas Wichtiges macht, wenn man auch merkt, dass man da einen echten Menschen pflegt. Dass man einer echten Person das Leben einfacher und oft auch einfach schöner macht.

SWR Aktuell: Also mehr Geld und mehr "langsames Heranführen" in den Beruf könnte helfen, mehr junge Leute für diese wichtige Aufgabe zu begeistern?

Angelina Blum: Ich denke schon. Außerdem wäre noch eine Möglichkeit, dass die Betriebe vielleicht bestimmte gesundheitsfördernde Angebote für die Mitarbeiter anbieten. Bei uns wird zum Beispiel Aqua-Gymnastik vom Chef angeboten. In der Pflege macht man sich ja auch den Rücken kaputt. Wenn es also Sportangebote oder Massagen geben würde, das könnte was Gutes sein. Oder regelmäßige Reflexions-Workshops, die dabei helfen, dass man sich auch als Pflegekraft mit der seelischen Belastung auseinander setzt. Meiner Erfahrung nach wird das zu selten angeboten. Man sieht ja sehr viel, das einen belastet. Und das kann man nach Feierabend nicht immer abstreifen.

SWR Aktuell: Wann haben Sie sich dazu entschlossen in die Pflege zu gehen?

Angelina Blum: Als ich 14 Jahre alt war, habe ich damit angefangen, Menschen in Altenheimen zu besuchen. Mit ihnen zu spielen, zu sprechen und so weiter. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann mit 16 Jahren mein Freiwilliges Soziales Jahr in der Pflege gemacht habe. Danach war für mich klar: Diesen Beruf will ich richtig lernen. Und jetzt mache ich die Ausbildung.

SWR Aktuell: Was macht der Beruf denn für Sie aus?

Angelina Blum: Man hilft anderen Menschen. Viele haben ja kaum noch jemanden. Und manchen Menschen gibt man auch eine Aufgabe, wenn sie wissen, dass der Pflegedienst kommt. Dann freuen sie sich. Ich weiß am Ende des Tages: Du hast heute etwas gemacht, das jemandem geholfen hat. Es macht mich traurig und wütend, dass die meisten Menschen, die gepflegt werden müssen, so wenig Aufmerksamkeit bekommen.

SWR Aktuell: Aber hat man denn überhaupt die Zeit, sich mehr um die Menschen zu kümmern?

Angelina Blum: Hätten wir mehr Mitarbeiter, hätten wir mehr Zeit für die Leute. Das ist klar. Aber ich habe das Glück, dass ich mir die Zeit oft nehmen kann. Mein Chef ist selber in der Pflege unterwegs und kennt die Situation. In Krankenhäusern oder Altenheimen geht das halt meistens nicht. Und das ist schlimm. Wir arbeiten mit Menschen – da braucht man manchmal nun mal länger.

SWR Aktuell: Es fehlen rund 200.000 Pflegekräfte in Deutschland. Im Moment sieht es nicht danach aus, als würde sich das so schnell ändern. Was denken Sie, wenn Sie an ihre Zukunft denken?

Angelina Blum: Ich habe Angst. Ich habe Angst davor alt zu werden oder pflegebedürftig. Ich habe das Gefühl, dass das Soziale heute irgendwie fehlt. Hoffentlich tut sich da noch was.

SWR Aktuell: Bereuen Sie ihre Berufswahl?

Angelina Blum: Nein. IDer Job gibt mir so viel. Und es freut mich sehr, dass ich anderen Menschen helfen kann. Das ist so ein schöner Beruf, eigentlich. Es wäre aber schöner, wenn man ihn auch so ausüben könnte.