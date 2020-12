per Mail teilen

Mehr als 300 Polizisten haben am Dienstag in Rheinland-Pfalz die Wohnungen mutmaßlicher Drogenhändler durchsucht - vor allem rund um Koblenz, aber auch im Großraum Mainz und rund um Trier.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz wurden bei der Großrazzia 55 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Neben den Polizisten waren auch fünf Staatsanwälte aus Koblenz an dem Einsatz beteiligt. Er richtete sich gegen 34 Beschuldigte aus Deutschland, aber auch aus Afghanistan, der Türkei und dem Libanon, aus Litauen, Syrien, Pakistan, Rumänien und aus den USA.

Spezialeinsatzkräfte an Großrazzia beteiligt

Einige Beschuldigte gehören möglicherweise zu einer Rockergruppierung. Deshalb waren an der Razzia auch SEK-Beamte dabei. Es wurden viele Beweismittel gefunden, die jetzt ausgewertet werden müssten. Einer der Beschuldigten wurde festgenommen. Der Haftrichter müsse jetzt entscheiden, ob er in Untersuchungshaft müsse, so die Staatsanwaltschaft. Hintergrund seien Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts des Drogenhandels im großen Stil gewesen, die vor einem Jahr begonnen hätten.

Ermittlungen dauerten über ein Jahr

Außerdem könnten die Beschuldigten versucht haben, Einfluss auf die öffentliche Verwaltung zu nehmen, heißt es. Es werde untersucht, ob sie durch Korruption an vertrauliche Informationen gekommen sind, etwa, wann Ordnungsämter Kontrollen durchführen. Außerdem geht es laut Staatsanwaltschaft Koblenz auch um den möglichen Handel mit gefälschten Atemschutzmasken.

Abrechnungsbetrug über Scheinfirmen?

Einzelne Beschuldigte sollen zudem über sogenannte Service-Firmen Schwarzarbeit verschleiert haben. Sie sollen Rechnungen über Arbeiten von Subunternehmern ausgestellt haben, die aber nie erbracht wurden. So sollen sie mit Hilfe von Strohmännern und mit illegal Beschäftigten eine normale Geschäftstätigkeit vorgespiegelt haben. Die illegal erzielten Gewinne sollen sie teilweise wieder investiert haben. Deshalb ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz nach eigenen Angaben auch wegen möglicher Geldwäsche.