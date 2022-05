In Koblenz werden wieder Ratten bekämpft

In Koblenz haben Schädlingsbekämpfer Giftköder auf öffentlichen Flächen ausgelegt. Auch Privatleute können und sollen sich an der Rattenbekämpfung beteiligen.

Die stadtweite Rattenbekämpfung geht nach Angaben der Stadt bis zum 13. Dezember 2021. An dieser Aktion beteiligen sich alle städtischen Ämter, die über Grundbesitz verfügen oder ihn verwalten. Die Schädlingsbekämpfter haben die Giftköder unter anderem im Schlosspark oder im Blumenhof am Deutschen Eck ausgelegt, versteckt in Hecken oder an zugewachsenen Mauern. Für Menschen und andere Tiere sind sie ungefährlich, so die Stadt Koblenz.

Wer sich privat an der Rattenbekämpfung beteiligen will, muss selbst einen Schädlingsbekämpfer beauftragen. Bürgerinnen und Bürger mit Grundbesitz, Wohnungsbaugesellschaften oder andere Koblenzer Behörden und Institutionen brauchen dafür keine Erlaubnis. Allerdings müssen sie sich an einige Auflagen halten.

Die Schädlingsbekämpfer legen auf Grünflächen im ganzen Stadtbereich in Koblenz solche Giftköder aus. (Symbolfoto)

Schädlingsbekämpfer muss von der IHK geprüft sein

Die Rattenbekämpfung darf in Koblenz nur im unbedingt notwendigem Umfang erfolgen und sie muss zwingend von einem Schädlingsbekämpfer durchgeführt werden, der von der Industrie- und Handelskammer (IHK) geprüft wurde. Er darf dabei nur die chemischen Mittel einsetzen, die amtlich zugelassen sind. Die Köder müssen zudem verdeckt und gezielt gegen Ratten ausgelegt werden. Es muss ausgeschlossen sein, dass Ratten sie verschleppen könnten.

Die Köder dürfen außerhalb von Gebäuden nur in abschließbaren Behältnissen ausgelegt werden. Sollten sie im Regenwasserkanal oder in Brunnenbereichen ausgelegt werden, muss die Obere Wasserschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord beteiligt werden. In der Nähe von Gewässern sind die Giftköder wegen möglicher Schäden für die Fischpopulation nicht erlaubt.

Tote Ratten in Koblenz müssen sicher entsorgt werden

Die toten Ratten müssen so beseitigt werden, dass diese keine Gefahre für Menschen oder Tiere darstellen können. Die Kadaver können nach Angaben der Koblenzer Verwaltung im sogenannten "Konfiskatbehälter" bei der Berufsfeuerwehr entsorgt werden. Sie werden dann über die Tierkörperbeseitigungsanstalt Rivenich beseitigt. Um die Übertragung von Flöhen zu vermeiden, sollte man bei der Beseitigung der Kadaver Handschuhe tragen.

Um grundsätzlich zu verhindern, dass sich Ratten im Koblenzer Stadtgebiet ausbreiten, raten Schädlingsbekämpfer dazu, Essensreste nicht in die Toilette zu schütten und Restmüll nicht in Säcken, sondern in der Tonne zu entsorgen.