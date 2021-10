Prozess nach brutalem Überfall auf Senioren in Kobern-Gondorf

Zwei Männer sollen ein Seniorenpaar in Kobern-Gondorf im Schlaf überrascht, gefesselt und ausgeraubt haben. Der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht in Koblenz war kurz.

Der erste Prozesstag endete schon nach einer Viertelstunde, nachdem die Anklageschrift verlesen worden war. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Beschuldigten gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vor. Nach den Ermittlungen sollen sie am 4. Januar 2021 am frühen Morgen in das Anwesen der Eheleute in Kobern-Gondorf im Kreis Mayen-Koblenz eingedrungen sein.

Angeklagte wurden aufgrund von DNA-Spuren verhaftet

Die maskierten Täter sollen die 72 und 78 Jahre alten Opfer mit den Worten "Willst du leben, willst du leben" mit einer Schusswaffe bedroht, aus dem Bett gezerrt und anschließend gefesselt haben. Dabei sollen sie verletzt worden sein.

Danach brachten sie laut Staatsanwaltschaft die Frau in einen anderen Raum und forderten sie auf, den Tresor zu öffnen. Als die Seniorin den Männern sagte, dass es keinen Tresor gebe, suchten diese laut den Ermittlungen die anderen Räume ab. Schließlich habe die Frau telefonisch einen Notruf absetzen können. Daraufhin seien die Männer geflüchtet.

Beschuldigte stammen aus dem Westerwald

Die beiden 25 und 29 Jahre alten Angeklagten wohnten im Westerwald, so die Staatsanwaltschaft Koblenz. Sie wurden knapp vier Monate nach dem Überfall aufgrund von DNA-Spuren verhaftet. Derzeit befinden sich die Männer den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Ein dritter Angeklagter, ein 32-jähriger Mann, soll im vergangenen Jahr mehrmals in das Haus des betroffenen Ehepaars in Kobern-Gondorf eingebrochen sein. Laut Staatsanwaltschaft soll er dabei Antiquitäten aus Lagerräumen der Gaststätte des Ehepaares gestohlen und später im Internet verkauft haben. Auch anderswo soll er gemeinsam mit dem 25 Jahre alten Beschuldigten Antiquitäten entwendet haben. Der Schaden liege bei über 25.000 Euro.

Im November wird die Verhandlung fortgesetzt.