Vor dem Landgericht Koblenz ist am Dienstag das Verfahren gegen drei Männer losgegangen, die als falsche Polizisten vor allem Senioren abgezockt haben sollen. Sie kamen dabei immer wieder an ihr Ziel.

Die Staatsanwaltschaft hat die drei Männer wegen bandenmäßigen Betrugs angeklagt. Sie wirft ihnen vor, sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und behauptet zu haben, es sei eine osteuropäische Einbrecherbande in der Gegend. Dann sollen sie den Angerufenen angeboten haben, vorbei zu kommen und vorsichtshalber deren Geld und Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen.

Goldbarren und wertvolle Münzen in Tasche abgestellt

Das Trio brachte den Angaben zufolge einen Mann dazu, Goldbarren und Münzen im Wert von fast 130.000 Euro aus dem Schließfach in seiner Bank in Bendorf zu holen. Laut Anklage stellte der Senior die Tasche an einem Altkleidercontainer im Bendorfer Hafen ab.

Allerdings hatte die Polizei die Angeklagten schon observiert und wollte sie am Hafen festnehmen. Die mutmaßlichen Betrüger könnten zwar zunächst mit dem Auto flüchten, wurden aber kurz danach gestellt. Sie sollen sich auch bei einem Ehepaar aus Köln als falsche Polizisten ausgegeben und Gold im Wert von etwa 65.000 Euro erbeutet haben.