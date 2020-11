Vor dem Landgericht Koblenz muss sich ein ehemaliger Arzt aus Neuwied verantworten. Er soll seine 19 Jahre ältere Freundin so schwer verletzt haben, dass sie querschnittsgelähmt ist.

Nach Angaben des Koblenzer Landgerichts sollen die beiden im Mai dieses Jahres frühmorgens in ihrer gemeinsamen Wohnung in Neuwied zunächst verbal in Streit geraten sein. Der Anklage zufolge ging es dabei um die Frage, woraus Gin hergestellt wird. Der 63 Jahre alte Beschuldigte habe seiner langjährigen Lebensgefährtin dabei massiv ins Gesicht und auf den Oberkörper geschlagen. Außerdem habe er die 82-jährige gewürgt, so die Anklage.

Ist der Beschuldigte voll schuldfähig?

Der ehemalige Arzt befindet sich seit Anfang August in Untersuchungshaft. Während des Streits soll er betrunken gewesen sein. Das Gericht werde daher klären müssen, ob er vermindert schuldfähig sei, sagte eine Sprecherin.