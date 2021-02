Sie sind echte Mangelware - Lokführer werden händeringend gesucht. Ein privates Bildungsunternehmen aus Berlin sieht hier eine Marktlücke und bildet seit Montag in Koblenz Lokführer aus.

Eine Sprecherin des privaten Unternehmens Dispo-Tf Education aus Berlin sagte, das sei landesweit die erste derartige Schulung: Die sechs Teilnehmer durchlaufen seit Anfang Februar eine neun bis elf Monate lange Ausbildung.

Viel zu lernen in kurzer Zeit

Die Ausbildung habe es in sich, sagt Ronny Hermann. Er ist selbst Lokführer und arbeitet für Dispo Tf Education, einem Bildungsunternehmen mit Schwerpunkt Eisenbahn. In nur elf Monaten müssten die Teilnehmer bei der Weiterbildung so viel lernen wie die Auszubildende sonst in drei Jahren bei der Bahn.

Einer der Teilnehmer, die jetzt zum Lokführer ausgebildet werden, ist Stephan Margraf aus dem Westerwald. Maler und Lackierer hat der 45-Jährige gelernt, er ist Lkw gefahren, hatte dann gesundheitliche Probleme und war ein Jahr arbeitslos. Auf den beruflichen Neuanfang als Lokführer freut er sich.

Praktische Ausbildung im Kreis Ahrweiler

In Koblenz lernen die künftigen Lokführer in der Theorie, was sie beachten und wissen müssen. Die praktische Ausbildung absolvieren sie auf einem Schulungsgelände des Unternehmens in Brohl-Lützing im Kreis Ahrweiler.

Dort lernen sie etwa das Bremsen oder Rangieren von Zügen. In der Eisenbahnfachschule in Brohl-Lützing können sich seit November vergangenen Jahres Interessierte über Berufe bei der Eisenbahn informieren. Die Absolventen können sich bei bestandener Prüfung sowohl bei privaten Bahn-Unternehmen als auch bei der Deutschen Bahn bewerben. Sie können aber auch bei dem Bildungsunternehmen bleiben. Auch Stefan Margraf will sich bei der Berliner Firma unbefristet fest anstellen lassen, für knapp 3.000 Euro Brutto Einstiegsgehalt.