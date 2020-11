Die Polizei hat am Sonntagnachmittag an der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz eine Versammlung aufgelöst, die das Verwaltungsgericht verboten hatte. Trotzdem kamen den Angaben zufolge rund 150 Menschen zusammen. Die Versammlung wurde aufgelöst. Danach seien viele Teilnehmer in kleineren Gruppen zum Deutschen Eck gegangen, heißt es.

Die Polizei erteilte nach eigenen Angaben Platzverweise und leitete Verfahren ein, weil sich Einzelne auch nicht an die Auflagen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung gehalten hatten.