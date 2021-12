Polizei erschießt entlaufene Kuh

per Mail teilen

Die Polizei in Koblenz hat am Dienstagnachmittag stundenlang mit einem Hubschrauber nach einer Kuh gesucht. Das Tier war den Angaben zufolge in der Nähe der Autobahn 61 unterwegs. Es bestand die Gefahr, dass es auf die Fahrbahn läuft, sagte ein Sprecher der Polizei, deswegen habe die Polizei unter anderem den Hubschrauber eingesetzt. Schließlich wurde die Kuh bei Bassenheim entdeckt. Der Versuch eines Jägers, das Tier zu erlegen misslang. Nach rund drei Stunden erschossen schließlich Polizisten die Kuh mit einer Maschinenpistole. Menschen kamen nicht zu Schaden.