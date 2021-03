Mitten in der Corona-Pandemie bedroht ein Virus auch Reitpferde: Elf Tiere sind nach einem Turnier in Spanien bereits an einer Infektion gestorben - auch eines aus dem Westerwald.

Bei dem Reitturnier im spanischen Valencia hat nach Angaben des rheinland-pfälzischen Pferdesportverbandes auch ein ambitionierter Amateur-Springreiter aus dem Westerwald mit einigen Tieren teilgenommen. Insgesamt besitze er sechs Tiere, die in seinem kleinen privaten Reitstall stehen.

Nach der Infektion mit einem aggressiven Herpesvirus bei dem Reitturnier in Valencia sei eines der Pferdes so schwer erkrankt, dass es in einer Tierklinik in Hessen gestorben sei. Die anderen Pferde des Mannes stünden weiter in ihrem Stall im Westerwald unter Quarantäne, den erkrankten Tieren gehe es inzwischen wieder besser.

Wenig Kontakte zu anderen Pferden sind der beste Schutz

Insgesamt sind inzwischen schon elf Pferde in mehreren Ländern an dem Virus gestorben, die in Valencia an den Start gingen. In Rheinland-Pfalz werden den Angaben zufolge auch Pferde eines Hofes in der Nähe von Pirmasens abgeschirmt und beobachtet, die ebenfalls beim Reitturnier in Valencia waren.

Der rheinland-pfälzische Pferdesportverband rät Pferdebesitzern momentan dazu, Kontakte weitgehend zu vermeiden - ähnlich wie bei Menschen in der Corona-Pandemie. Das Virus werde durch Tröpfchen-Infektion übertragen. Für Panik bestehe derzeit aber kein Grund, betonte Geschäftsführer Klaus Blässing gegenüber dem SWR.

Alle Veranstaltungen bis Ende März abgesagt

In Deutschland hat der Dachverband Deutscher Galopp inzwischen eine Impfpflicht gegen Pferdeherpes eingeführt. Pferde, die nicht gegen das Herpesvirus geimpft sind, dürfen nach seinen Angaben nicht mehr an Rennen teilnehmen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat zudem bis zum 28. März alle Pferdesport- und Zuchtveranstaltungen abgesagt - neben Turnieren auch Schulungen, Trainings oder Auktionen.