Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz verzögert sich leicht

Die Pfaffendorfer Brücke in Koblenz ist eine wichtige Verkehrsverbindung über den Rhein, aber sehr marode. Der Neubau ist beschlossen, er beginnt aber etwas später als geplant.

Der symbolische Spatenstich soll jetzt statt im September doch erst Anfang des kommenden Jahres stattfinden. Das wurde bekannt, als die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Schmitt (FDP) am Montag dem Koblenzer Oberbürgermeister Langner (SPD) einen Förderbescheid in Höhe von 80 Millionen Euro überreichte. Beide bezeichneten den Neubau der Pfaffendorfer Brücke als wichtiges "Jahrhundertprojekt" in Koblenz.

So soll die neue Pfaffendorfer Brücke in Koblenz aussehen. Stadt Koblenz

Im November sollen Aufträge für die Pfaffendorfer Brücke vergeben werden

Bis Mitte Juli können Bauunternehmen noch Angebote einreichen. Im November will der Stadtrat dann den Angaben zufolge entscheiden, wer den Auftrag bekommt. Danach soll die Baustelle für den Neubau eingerichtet werden. Dazu gehöre auch die Suche nach möglichen Blindgängern, heißt es.

Die neue Brücke soll auf beiden Seiten jeweils mehr als fünf Meter breite Rad- und Gehwege bekommen. In fünf Jahren soll sie fertig sei. Sie wird neben der alten gebaut und soll dann verschoben. Der Bau wird auch teurer als zunächst geplant: Statt der bisher geschätzten 135 Millionen sollen die gesamten Baukosten inzwischen fast 150 Millionen Euro betragen, heißt es. Grund dafür seien unter anderem die Preissteigerungen bei Baumaterialien.