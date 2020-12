per Mail teilen

Seniorenheime im nördlichen Rheinland-Pfalz wünschen sich mehr Hilfe von Ehrenamtlichen, etwa in Monataur: Denn die Personal-Situation in vielen Heimen ist wegen Corona angespannt.

Die Stadtbürgermeisterin von Montabaur, Gabriele Wieland, teilte in den sozialen Medien mit, im Seniorenwohnheim Hospitalfonds sei mehr als die Hälfte der Bewohner und ein Drittel der Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Diese Mitarbeiter seien teilweise selbst erkrankt und könnten nicht zum Dienst kommen.

Das Personal im Altenheim des Hospitalfonds brauche dringend Unterstützung: Gefragt seien vor allem Menschen mit Pflege-Kenntnissen, aber auch Freiwillige, die zusammen mit den Fachkräften mit anpacken könnten. Aber auch Ehrenamtliche ohne Pflegekenntnisse würden gebraucht: Sie könnten im Tandem mit Fachkräften eingesetzt werden und für Hilfsarbeiten wie beispielsweise bei der Verteilung von Essen, in der Küche oder bei Gesprächen mit den Bewohnern.

Freiwilligendienst in Schutzkleidung

"Es gibt so viel zu tun", zitiert die Stadtbürgermeisterin von Montabaur die Heimleiterin in ihrem Facebook-Post. Weiter heißt es dort: "Wer mitarbeiten möchte, sollten bis mindestens Anfang Januar an mehreren Tagen für sechs oder zwölf Stunden zur Verfügung stehen. Während des Dienstes muss Schutzkleidung einschließlich einer FFP2-Maske getragen werden – zum Schutz der Mitarbeiter, Helfer und Bewohner. Die Dienste werden tariflich vergütet."

Personal-Lage in vielen Heimen angespannt

Diesen Aufruf unterstützt die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz in Mainz. Sie teilte dem SWR mit, die Personalsituation sei in vielen Heimen wegen der Corona-Pandemie angespannt. Deshalb sei es wünschenswert, wenn die Heime mehr Unterstützung bekämen.

Nach Angaben der Marienhaus Klinik GmbH, die im Norden des Landes neun Pflegeheime betreibt, könnten Freiwillige etwa vom DRK oder den Maltesern in den Seniorenheimen eingesetzt werden. Etwa, um die regelmäßigen Corona-Tests beim Personal und den Bewohner durchzuführen. Schon das könne die angespannte Personal-Lage verbessern.

Vielfältige Palette möglicher Aufgaben

Von der Pro-Seniore-Gruppe - mit Häusern in Lahnstein und Cochem - heißt es, Ehrenamtliche könnten gerne auch Betreuungsaufgaben übernehmen und zum Beispiel mit Bewohnern spazieren gehen. So könnte das Pflegepersonal entlastet werden. Auch das Maranatha Seniorenzentrum in Sinzig wünscht sich mehr Unterstützung während der Corona-Pandemie, bis jetzt habe sich allerdings noch niemand angeboten.