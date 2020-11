Das Einwohnermeldeamt darf ein Passfoto eines Fahrers an eine Bußgeldbehörde weitergeben, die einen Tempoverstoß aufklären will. Diese Übermittlung ist rechtmäßig, entschied das Oberlandesgericht Koblenz.

Der Kläger kritisierte in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Koblenz, dass die Bußgeldbehörde beim Einwohnermeldeamt seines Wohnortes ein Passfoto angefordert hatte. Sie wollte damit den Fahrer eines Wagens identifizieren, der außerhalb einer Ortschaft die zulässige Geschwindigkeit um 31 Stundenkilometer überschritten hatte. Die Bußgeldbehörde hatte daraufhin eine Geldbuße von 150 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot gegen den Kläger verhängt.

OLG: Übermittlung von Bildern ist zulässig

Er rügte in dem Verfahren die Überlassung des Passfotos von einer Behörde an die andere. Das verstoße seiner Ansicht nach gegen das Gesetz. Das sahen die Richter am Oberlandesgericht Koblenz aber anders: Entscheidend sei der in den Vorschriften zum Ausdruck kommende Wille des Gesetzgebers, dass bei der Verfolgung von Verstößen gegen die Verkehrsordnung die Übermittlung von Bildern an die Bußgeldbehörden zulässig sein soll. Das gelte auch dann, wenn die Voraussetzungen, unter denen Daten übermittelt werden dürfen, im Wortlaut enger gefasst sind.

(Az. 3 OWi 6 SsBs 258/20)