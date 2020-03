Auch im Norden von Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag wieder Mitarbeiter der Ordnungsämter kontrolliert, ob die verpflichtende Geschäftsschließungen eingehalten werden. In Koblenz mussten die Mitarbeiter nach Angaben eines Sprechers gestern einige Ladeninhaber darauf hinweisen, etwa ein Blumengeschäft in der Innenstadt oder ein Sonnenstudio geschlossen werden musste.

Die Ordnungsamtsmitarbeiter kontrollierten auch Spiel- oder Sportplätze, teilweise weil Anwohner Hinweise gegeben hatten. In mehreren Fällen mussten die Mitarbeiter etwa fußballspielende Jugendliche auf das Verbot hinweisen. Prostituierte an einem Straßenstrich durften nicht mehr arbeiten. Auch in Neuwied, Mayen und in Andernach kontrollieren die Mitarbeiter der Ordnungsämter, ob die Geschäfte, die Gastronomen und auch die Bürger die Verbote einhalten – etwa in Park oder Rheinanlagen. Insgesamt hätten die Betroffenen Verständnis, sagte ein Sprecher der Stadt Andernach.