Forderung nach kostenlosen Schnelltests für Obdachlose

Die Hilfseinrichtungen für obdachlose Menschen in Koblenz wollen, dass Wohnungslose wenn möglich auch weiter kostenlose Corona-Schnelltests bekommen. So unterstützt der Leiter der Fachberatungsstelle für Menschen ohne Wohnung in Koblenz, Markus Fröhlich, eine entsprechende Forderung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe. In manchen Einrichtungen zum Beispiel in Koblenz brauchen Obdachlose in Absprache mit der Stadt bislang keine Corona-Tests, in anderen können sie sich zumindest vorübergehend weiterhin kostenlos testen lassen.