Neuer Landesrabbiner für Rheinland-Pfalz vorgestellt

In der jüdischen Kultusgemeinde in Koblenz ist der neue Landesrabbiner für Rheinland-Pfalz vorgestellt worden. David Schwezoff soll neben den jüdischen Gemeinden auch Ansprechpartner für Politik und andere religiöse Gemeinschaften sein. Das Amt eines Landesrabbiners hatte es zuvor in Rheinland-Pfalz nicht gegeben. Schwezoffs Familie stammt teils aus Russland und Deutschland. Er selbst wuchs in Ungarn auf und hat nach eigenen Angaben neben dem Studium der jüdischen Theologie auch eine Lehramtsausbildung absolviert. Der Landesverband vertritt die fünf jüdischen Gemeinden Bad Kreuznach und Birkenfeld, Mainz, Rheinpfalz, Koblenz und Trier. Er zählt rund 3.000 Mitglieder und ist Teil des Zentralrats der Juden in Deutschland.