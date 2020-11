per Mail teilen

Die Stadt Koblenz richtet zwei neue Tauben-Wagen am Hauptbahnhof und unter der Europabrücke im Stadtteil Lützel ein. Damit soll die Zahl der Tauben in der Innenstadt weiter reduziert werden.

Die beiden Bau-Container sind so umgebaut worden, dass die Tauben durch ein Fenster hineinfliegen und dort nisten können. Ehrenamtliche Mitarbeiter der Stadttaubenhilfe Koblenz/Neuwied werden die Tauben füttern, die Container sauber halten und den Kot der Vögel entfernen. Außerdem tauschen sie zweimal die Woche die frisch gelegten Eier durch Plastik-Attrappen aus. So soll verhindert werden, dass die Tauben sich in der Stadt weiter vermehren und Gebäude und Plätze mit Kot verunreinigen.

Einen ersten Tauben-Wagen betreibt die Stadt bereits erfolgreich am Saarkreisel unter der B9. Der umgebaute Bau-Container steht dort seit etwa vier Jahren. Seitdem seien bereits 1.500 Eier ausgetauscht worden, sagt Nadine Markert von der Stadttaubenhilfe. Dies reiche aber nicht, um die Tauben-Population in der Stadt zu verringern. Die beiden neuen Tauben-Wagen seien deshalb dringend notwendig.