Neue Feuerwache geht in Betrieb

Im Koblenzer Stadtteil Niederberg geht am Freitag die neue Feuerwache für die Berufsfeuerwehr offiziell in Betrieb. Sie soll nach Angaben der Stadt künftig insbesondere die rechtsrheinischen Koblenzer Stadtteile abdecken. Bei entsprechendem Alarm sollen die Einsatzkräfte der Wache in Niederberg den Angaben zufolge den restlichen Löschzug von der Hauptfeuerwache im Stadtteil Rauental unterstützen. Die neue Wache soll im 24-Stunden-Schichtdienst permanent mit sechs Einsatzkräften besetzt sein. Neben den herkömmlichen Brandschutzaufgaben seien vor allem Gefahrgut-und Strahlenschutz sowie die Höhenrettung Aufgabe der Mitarbeiter in der neuen Feuerwache. Ihr Bau hat nach Angaben der Stadt etwa zehn Millionen Euro gekostet. Etwa 1,6 Millionen Euro davon kamen vom Land. Bis 2023 soll auch im Stadtteil Bubenheim eine weitere Feuerwache entstehen. Dort soll außerdem ein zentrales Hochwasser- und Katastrophenschutzlager gebaut werden.