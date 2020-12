per Mail teilen

Im Norden des Landes sollen mehrere Bahnstrecken etwa an der Ahr, in der Eifel und an der Mosel elektrifiziert werden. Das hat der Zweckverband für Schienenpersonennahverkehr Nord beschlossen. Ganz konkret geht es den Angaben zufolge um die Ahrtalbahn zwischen Remagen und Ahrbrück und die Moselweinbahn zwischen Bullay und Traben-Trarbach.

Gespannt sein dürften Fahrgäste auf der Moselstrecke Koblenz-Trier auf den kommenden Sommer. Dann soll in einem Pilotprojekt getestet werden, ob ein Bezahlsystem funktioniert, bei dem die Kunden beim Ein- und Aussteigen über ihr Mobiltelefon erfasst werden und danach der günstigste Preistarif automatisch abgebucht wird. Für die Landesgartenschau 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler plant der Zweckverband das Zug-Angebot zwischen Remagen und Dernau zunächst an Wochenenden und Feiertagen auf einen 20 Minuten Takt auszuweiten.