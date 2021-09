Alle Mosel-Schleusen wegen Routine-Reparatur gesperrt

Immer im Sommer sind die Schleusen auf der Mosel eine Zeit lang dicht: Zeitgleich werden an den Staustufen in Deutschland, in Luxemburg und Frankreich mögliche Schäden repariert.

In diesem Jahr werden acht der 28 Schleusenkammern an der Mosel und der Saar komplett trocken gelegt. Das teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn (WSA) mit. Sie werden im Zuge der jährlichen Wartungsarbeiten aller Mosel-Schleusen gereinigt, geprüft und saniert. An den restlichen Kammern werden dagegen überwiegend Arbeiten oberhalb der Wasserlinie durchgeführt. Die routinemäßige Wartung hat in der Nacht von Sonntag auf Montag begonnen und ist bis 16. Juni geplant.

Jedes Jahr im Sommer werden die Schleusen an der Mosel trocken gelegt und technisch gewartet, so auch 2021. (Archivbild) Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn

Eine Besonderheit ist den Angaben zufolge in diesem Jahr eine Stauabsenkung der Staustufe in St. Aldegund um anderthalb Meter. Das sei nötig, um hier "sicherheitsrelevante Arbeiten" am Staukörper des Wehres durchzuführen.

Jährliche Routine-Wartung aller Mosel-Schleusen

Wie in jedem Jahr werden die Wartungsarbeiten an den insgesamt 28 Mosel-Schleusen in Deutschland, Luxemburg und Frankreich zeitgleich und unter Hochdruck durchgeführt. Es wird rund um die Uhr gearbeitet, damit die Sperrung möglichst kurz gehalten werden kann. Denn in dieser Zeit kommen Güterschiffe nicht weiter und die Ausflugsschiffe können nur zwischen den einzelnen Staustufen fahren.

Erschwert werden die Arbeiten in 2021 zudem durch die Corona-Pandemie. Viele unterschiedliche Gewerke müssen bei der Wartung der Mosel-Schleusen oft auf engem Raum zusammenarbeiten, so das WSA mit Sitz in Koblenz. Das erfordere ein besonderes Hygiene-Konzept.