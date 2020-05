per Mail teilen

Wie bringt man schnell mehr Grün in die Stadt, ohne etwas dafür zu pflanzen? Seit Dienstag kann das jeder auf dem Koblenzer Zentralplatz ausprobieren - in einem mobilen grünen Zimmer.

Das mobile grüne Zimmer – das sind zwei Meter hohe Wände, die unter anderem mit duftendem Lavendel, Thymian und Erdbeeren bepflanzt sind. Über das Spalierdach ranken sich grüne Kiwis. Ein Hingucker, der aber am Dienstagvormittag noch auf wenig Interesse bei den Passanten stieß. Immerhin: Eine Besucherin aus Thüringen sah sich die begrünten Stellwände aus der Nähe an.

"Grasnelken, Purpurglöckchen - das zieht alles die Bienen an" Koblenz-Besucherin aus Thüringen zu den grünen Stellwänden

Die Blumen sollen mit ihren Farben und ihrem Duft für ein Stück Natur in der Stadt sorgen. SWR

Dieses erste grüne "Zimmer" soll aber nicht nur Insekten anziehen. Vor allem soll es die Passanten auf die Themen Klimawandel und Stadtgrün aufmerksam machen. Die begrünten Wände sollen Schadstoffe aus der Luft filtern und Schatten spenden, sagt der Citymanager der Stadt Koblenz Frederik Wenz. Denn der Zentralplatz gehört zu den größten versiegelten Flächen in der Stadt.

In anderen Städten, wie etwa in Frankfurt, gibt es schon seit ein paar Jahren solche mobilen "Grünen Zimmer". Die grünen Wände in Koblenz bleiben bis Ende Juni und werden dann wieder abmontiert. Solange sollen sie nicht nur für mehr Stadtgrün werben – und mit ihren Farben und ihrem Duft zumindest ein kleiner Rückzugsort für die Bürger und Besucher sein.