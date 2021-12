Mehr Kleine Waffenscheine im Rhein-Lahn-Kreis

Die Zahl der Menschen, die einen Kleinen Waffenschein haben, hat sich in den vergangenen sechs Jahren in Rheinland-Pfalz mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Nationalen Waffenregisters gab es im Land Ende 2015 knapp 15.000 solcher Kleinen Waffenscheine, Ende Juli dieses Jahres waren es mehr als 37.000. Regional fällt die Entwicklung aber unterschiedlich aus, so das Nationale Waffenregister. So hat sich nach Angaben einer Sprecherin im Rhein-Lahn-Kreis die Zahl der Kleinen Waffenscheine sogar verdreifacht. Im Kreis Mayen-Koblenz und im Kreis Neuwied ist sie dagegen nach Verwaltungsangaben seit 2016 rückläufig. Im Kreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis sei diesbezüglich kein Trend feststellbar. Ein Kleiner Waffenschein erlaubt das Tragen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen.