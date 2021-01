Gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie wichtig eine Krankenversicherung ist. Doch auch in Deutschland gibt es Menschen, die nicht krankenversichert sind. In Koblenz gibt es einen Verein, der sich um sie kümmert.

Vor knapp zwei Jahren brach das Leben von Burkhard Czwerwon zusammen. Erst verlor der heute 67-Jährige seine Arbeit, dann seine Wohnung, sein ganzes soziales Netz, und zum Schluss auch noch seine Krankenversicherung. Ein weiterer Schicksalsschlag war die Diagnose "Diabetes". Seine Werte waren fünfmal höher als erlaubt, erinnert er sich. Dann wurde festgestellt, dass auch seine Schilddrüse kaputt war, und er einen viel zu hohen Bluthochdruck hatte. "Ich war früher ein Bär von einem Mann. Und dann ist alles den Bach runter gegangen." Burkhard Czwerwon aus Koblenz Burkhard Czwerwon musste damals dringend in ärztliche Behandlung. Doch wie, ohne Krankenkasse? Eine Sozialarbeiterin im Obdachlosenheim wies ihn damals auf den Verein Medinetz in Koblenz hin. Hier können auch Menschen ohne Krankenversicherung Hilfe bekommen. Ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte behandeln sie. Anfallende Kosten, etwa für die notwendigen Medikamente, werden durch Spenden finanziert. Fehlende Krankenversicherung und Corona "Es muss eine Lösung geben, damit alle Menschen versorgt sind" Trotz Versicherungspflicht haben in Rheinland-Pfalz etliche Menschen keine Krankenversicherung. Während einer Pandemie ist dies noch problematischer als ohnehin schon. mehr... Unterstützung beim Weg zurück in die Krankenkasse Bei seinem ersten Besuch bei einer Ärztin des Medinetzes fühlte sich Burkhard Czwerwon direkt gut aufgehoben. "Ich merkte sofort, dass sie für mich da war. Ich habe gedacht, hier kann ich mich mal fallen lassen." Dieser Termin beim Medinetz sei seine Rettung gewesen, sagt der 67-Jährige heute. Alleine eine Packung seiner Medikamente koste 160 Euro. Das könne man ohne Krankenversicherung nicht bezahlen. "Diese Ärztin hat mir der liebe Gott geschickt." Burkhard Czwerwon aus Koblenz Beim Medinetz in Koblenz fand Burkhard Czwerwon nicht nur eine Ärztin, die sich um ihn kümmerte. Sondern auch Menschen, die ihm in einem langwierigen Prozess dabei halfen, wieder in eine Krankenkasse zu kommen. Auch eine Wohnung hat der Rentner inzwischen wieder gefunden. Informationen zum MediNetz e.V. in Koblenz MediNetz-Koblenz ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Situation von hilfsbedürftigen Menschen ohne Krankenversicherung, insbesondere von Flüchtlingen und MigrantInnen, zu verbessern. Wir vermitteln in den Sprechstunden medizinische Hilfe für den oben genannten Personenkreis, auch für Menschen ohne Aufenthaltsstatus.

Die Mitarbeiter arbeiten meist ehrenamtlich. Darunter sind Ärzte aller Fachbereiche, Krankengymnasten und Heilpraktiker, Psychotherapeuten, Pflegepersonal und Dolmetscher. Die Behandlung ist kostenlos und wird durch Spenden finanziert. Patienten können sich im geringen Umfang daran beteiligen. Die Sprechstunde findet an jedem ersten Dienstag im Monat von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr und nach Vereinbarung unter folgender Adresse statt: Neustadt 20, 56068 Koblenz (Erdgeschoss, in der Pflegeambulanz der Caritas) statt. info@medinetz-koblenz.org www.medinetz-koblenz.org – 0176 29155642 (auch WhatsApp)

