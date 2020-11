Ein medizinisches Labor in Koblenz testet seit einiger Zeit ein elektrisches Lasten-Fahrrad, das von einem Koblenzer Hersteller entwickelt wurde: Das Ca Go-Bike soll Autofahrten ersetzen.

Wer in der Stadt lebt oder arbeitet, der weiß: Mit dem Auto kommt man nicht immer schnell voran. Viele Menschen würden gerne aufs Fahrrad umsteigen, können oder wollen aber nicht auf den Stauraum des Autos verzichten. Eine Alternative könnte das E-Lastenfahrrad des Koblenzer Herstellers Ca Go Bike GmbH sein.

Labor-Mitarbeiter testen Lastenrad

Das testet das Labor Koblenz seit einigen Monaten in einem Pilotprojekt. Julius Molinski biegt mit dem E-Lastenrad um die Ecke. Im Hinterhof des Labors Koblenz öffnet er die große Box, die sich zwischen Lenker und Vorderrad befindet. Darin sind Labor-Proben, die er im nahen Evangelischen Stift abgeholt hat. Seit Mai werden sie mit dem Lastenrad zwischen dem Krankenhaus und dem Labor hin und her gefahren. Der Student war vom ersten Tag an mit dabei: "Man brauchte ein paar Touren, um einschätzen zu können, wann man bremst und wie man die Kurven fährt."

"Das funktioniert sehr gut." Mareen von Tettau, Ärztin im Labor Koblenz

Die Koblenzer Firma Ca Go hat ihre Lastenräder eigentlich entwickelt, um Kinder sicher von A nach B zu bringen. Doch die stoßfeste Box eignet sich auch, um andere Dinge zu transportieren - wie etwa Labor-Proben oder Blut-Konserven. Und so wurde vor gut einem halben Jahr das Pilotprojekt entwickelt. Labor-Ärztin Mareen von Tettau zieht ein positives Zwischen-Fazit. "Wir sind in der Lage, wirklich schnell und kurzfristig zu reagieren."

Einfach am Stau vorbei radeln

Normalerweise käme ein Taxi zum Einsatz – doch mit dem eigenen Fahrrad-Dienst ist das Labor wesentlich flexibler, was Aufträge betrifft. Auch Parkplatz-Probleme sind vergessen. Einer der Hauptvorteile auf kurzen Strecken ist laut Pressesprecher Daniel Kuhn aber ein ganz anderer: Die Fahrer können auf die Radwege nutzen, an Staus oder Unfällen fahren sie einfach vorbei.

Auf lange Sicht gesehen hofft das Labor Koblenz darauf, mit den Fahrrad-Transporten Geld einsparen zu können. Und ganz nebenbei auch schädliche Emissionen. Schon mehr als 43.000 Proben wurden mit dem Lastenrad transportiert - ohne dafür Abgase in die Luft zu pusten.

"Im Winter wird es härter als im Sommer"

Jetzt im Winter geht der Test in eine neue Phase. Und der Student Julius Molinski ahnt, was auf ihn zukommt: "Schlechtes Wetter ist so eine Sache. Aber wenn man gute Klamotten hat, dann ist das Wetter eigentlich egal. Es ist natürlich nicht so schön, wie im Sommer, aber es ist noch auszuhalten." Wenn in den nächsten Monaten alles nach Plan läuft, sollen die Touren ausgeweitet werden. Das Labor will dafür dann nach eigenen Angaben auch noch ein zweites Lastenrad anschaffen.