Ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen soll sich in der Brauselaystraße in Cochem Schäden an seinem teuren Sportwagen zugezogen haben. Die Autoversicherung fordert jetzt vor Gericht die Reparaturkosten von der Verbandsgemeinde zurück.

Die Versicherung des Autofahrers gibt nach Informationen des Wochenspiegels der Gemeinde die Schuld an den Schäden. Sie fordert 62.000 Euro zuzüglich Anwaltskosten. Laut Versicherung soll die Straße zum Zeitpunkt des Unfalls in einem schlechten Zustand gewesen sein. Bei dem Besitzer des Ferrari F40 handelt es sich um einen motorsportbegeisterten Unternehmer und Oldtimer-Sammler. Nach Angaben des Landgerichts Koblenz wurde bei dem Vorfall die linke, vordere Frontmaske des Autos beschädigt. Prozess könnte ein Grundsatzproblem lösen Die Brauselaystraße ist laut Wolfgang Lambertz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, eine sehr enge und alte Straße mit leichtem Gefälle. Wenn man in die Straße einfahren würde, könne man die Schäden sehen. "Für die Verbandsgemeinde ist der Prozess spannend", sagt Lambertz, "denn es geht auch darum, ein grundsätzliches Problem zu klären." Es gehe um die Frage, wann eine Kommune wegen schlechter Straßen für einen solchen Schaden haften muss - und wann nicht. Ferrari F40 - selten und teuer Der Ferrari F40 ist ein Topmodell des italienischen Autoherstellers. Laut ADAC wurde er von 1987 bis 1992 gebaut. Er hat 478 PS und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 324 Kilometer pro Stunde erreichen. Nach Angaben der Zeitschrift "Auto Motor Sport" kostete der F40 in den 80er Jahren knapp 444.000 D-Mark. Heute wird er im Internet für über eine Million Euro gehandelt. Beschädigter Sportwagen ist ein Ferrari-Topmodell Die von der Versicherung geforderten 62.000 Euro seien bei einem derartigen Auto durchaus realistisch, sagt Jens Wilhelm von CPI Sportwagen in Mülheim-Kärlich. Laut dem Autoexperten ist der Ferrari F40 eines der Topmodelle des italienischen Autoherstellers. Das Modell wurde nur in geringer Stückzahl produziert. Im Gegensatz zu den Autos heute sind Maske und Motorhaube beim Ferrari F40 ein einziges Teil, erklärt Wilhelm. Ersatzteile dafür seien nur schwierig zu kriegen und zudem sehr teuer.