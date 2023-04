Landesmuseum in Koblenz

Die Festung Ehrenbreitstein ist ein beliebtes Ausflugsziel im Land. Am Sonntag startet das Landesmuseum in Koblenz in die neue Saison - mit einer interaktiven Mitmach-Ausstellung.

Es riecht noch nach frischer Farbe und dem neu verlegten Fußboden - alles ist bereit für die Besucherinnen und Besucher. Museumsdirektor Andreas Schmauder kann sich darüber freuen wie ein kleiner Junge. Er habe darauf gedrängt, dass die Sanierung im ersten Teil des Landesmuseums hoch über Koblenz zum Start in die Saison abgeschlossen werde, sagt er. Immerhin sei die Festung Ehrenbreitstein mit jährlich etwa 650.000 zahlenden Besuchern eines der beliebtesten Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz. Infos zum Landesmuseum Mit dem Saisonende im Jahr 2008 auf der Festung Ehrenbreitstein wurde damals auch die Dauerausstellung abgeräumt und eingelagert. Seitdem ist sie im Landesmuseum nicht mehr zu sehen, weil die Generalsanierung anstand und das Landesmuseum neu konzipiert und modernisiert werden sollte. Stattdessen gab es regelmäßig Sonderausstellungen wie nun die "Gesten" auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Dauerausstellung des Landesmuseums mit dem Schwerpunkt Technik kommt im neuen Glanz 2025 zurück. Dann soll die Generalsanierung abgeschlossen sein. Mitmach-Ausstellung auf der Festung Ehrenbreitstein thematisiert Gesten Pünktlich zu Ostern bietet dort das Landesmuseum eine besondere Attraktion in dem frisch renovierten Bereich, der am Freitagnachmittag feierlich wieder eröffnet wird. Die Sonderausstellung "Gesten - gestern, heute, übermorgen" dreht sich um die Art, wie Menschen im Alltag mit "den Händen reden". So signalisiert man mit dem Daumen nach oben, dass man einverstanden ist. Und ein abgespreizter Daumen und kleiner Finger bedeuten so viel wie "lass uns mal telefonieren". Diese Gesten kennen wir alle aus dem Alltag - sie haben sich durch die Nutzung von Handys entwickelt. SWR Virtuelles Töpfern am Computer: Laser scannt Bewegung der Hände Beim Rundgang durch die Erlebnisausstellung bleibt Museumsdirektor Andreas Schmauder an einer der interaktiven Stationen stehen: Hier können Besucherinnen und Besucher virtuell am Computer töpfern, ohne sich die Hände schmutzig machen zu müssen. Ein Laser scannt die Bewegungen der Hände, errechnet daraus die Form und überträgt sie auf den Bildschirm. Schmauder probiert es selbst aus und braucht ein bisschen, bis er den Dreh raus hat. Aber er ist sicher, für Kinder und Jugendliche ist das kein Problem. Audio herunterladen (376 kB | MP3) Moderne Technik macht in Koblenz neue Ausstellungskonzepte möglich Wichtig ist ihm vor allem: Das virtuelle Töpfern macht Spaß - und genau das sei heute wichtig, damit überhaupt Menschen ins Museum kämen, sagt Schmauder. Sich nur verstaubte Ausstellungsstücke anzusehen, sei nicht mehr zeitgemäß. Deshalb ist er hochzufrieden, dass im Zuge der Sanierung auch die Technik auf den neuesten Stand gebracht wurde: Künftig könne man auch Medien, Hörspiele und Projektionen bei den Ausstellungen nutzen, erklärt der Museumsdirektor. "Das war vorher nicht möglich in diesem Umfang, und dass können wir jetzt alles leisten." Landesmuseum Koblenz: Eröffnung des ersten Teils nach langer Sanierung Das Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz wird in zwei Abschnitten saniert und barrierefrei umgebaut. Der erste Teil ist jetzt fertig. Die frisch renovierte Festungskirche auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz soll für Gottesdienste, aber auch als Veranstaltungsort genutzt werden. SWR Zeitgleich wurde auch die frisch sanierte Festungskirche direkt neben dem Landesmuseum wiedereröffnet. Hier soll es künftig ökumenische Gottesdienste geben. Die Festungskirche soll aber auch als Veranstaltungsort genutzt werden - etwa für Konzerte oder Kabarett. Gesamtsanierung des Landesmuseums soll 2025 abgeschlossen sein Nach Angaben von Museumsdirektor Schmauder soll die Gesamtsanierung des Landesmuseums auf der Festung Ehrenbreitstein bis zum Jahr 2025 abgeschlossen sein. Sie kostet demnach rund 13 Millionen Euro.