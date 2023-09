Kulturaktivist klebt sich aus Protest an Plakatwand in Koblenz

In Koblenz hat sich am Donnerstagnachmittag ein Kulturaktivist an eine Plakatwand geklebt. Er wollte mit der Aktion nach eigenen Angaben um mehr Unterstützung für die Kultur werben.

Oliver Zimmermann ist Besitzer der Kunsthalle Koblenz. "So wie Klimaaktivisten fürs Klima kämpfen, will ich für die Kultur kämpfen," sagt Zimmermann. Deshalb sei ihm die Idee mit der Klebeaktion gekommen. Symbolische Klebeaktion an einer Plakatwand Die Plakatwand in der Nähe des Koblenzer Bahnhofs habe er sich ganz bewusst ausgesucht, denn dort wird für die Koblenzer Museumsnacht geworben, die am Wochenende stattfindet. "So wie Klimaaktivisten fürs Klima kämpfen, will ich für die Kultur kämpfen." Im vergangenen Jahr seien nur 900 Tickets für die Koblenzer Museumsnacht verkauft worden, sagt Zimmermann. Viel weniger als in den Jahren vor Corona, da seien es rund 3.000 Tickets gewesen. Für Oliver Zimmermann ein Zeichen, dass das Interesse an Kultur abnimmt. Klebeaktion soll auf Erhalt der Kultur aufmerksam machen Mit der Klebeaktion wollte er keinen schädigen, sondern darauf aufmerksam machen, dass die Kultur nicht vernachlässigt werden dürfe, so Zimmermann. Das Bild spreche dann für sich. Am Ende der Aktion hing nur noch sein Anzug an der Plakatwand. Eine weitere Kulturaktivistin half Oliver Zimmermann dabei, den Anzug mit der "Kunstzeitung" - eine Zeitschrift, die jahrelang gratis in Museen, Kunsthallen und Galerien auslag und vor kurzem ihren Betrieb einstellen musste - auszufüllen. "Als symbolisches Zeichen dafür, wie schlecht es der Kultur derzeit geht", so Zimmermann.