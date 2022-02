Drehs für 10. Benefizkrimi am Wochenende

Für den 10. Koblenzer Benefizkrimi "Die Tote vom Bleidenberg" werden an diesem Wochenende die letzten Stuntszenen gedreht. Das hat Regisseur Bernd Schneider dem SWR gesagt. In einer Szene auf dem Gelände einer Spedition in Koblenz-Wallersheim soll auch Stadtführer und Heimatautor Manfred Gniffke mitspielen. Am Pegelhäuschen am Koblenzer Rheinufer drehen die Kameraleute die Entführung einer Boutiquebesitzerin. Explosiv geht es den Angaben zufolge nach einer Verfolgungsjagd in einer Kiesgrube bei Urmitz-Bahnhof zu, ein Auto überschlägt sich und geht in Flammen auf. Der aktuelle Film ist der 10. Krimi des Koblenzers Hobbyregisseurs Bernd Schneider in 25 Jahren. Neben vielen lokalen Größen wie Oberbürgermeister und Mitarbeitern des Ordnungsamtes spielten schon Profis wie Hannelore Elsner, Veronica Ferres oder Thomas Anders mit. Die Premiere der „Toten vom Bleidenberg“ ist für diesen November in der Rhein-Mosel-Halle geplant.