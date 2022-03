Hilfe für krebskranke Flüchtlinge aus der Ukraine

Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz will Flüchtlingen helfen, die an Krebs leiden. Dafür startet der Verein nach eigenen Angaben eine spezielle Initiative. Sie heißt "Krebskrank auf der Flucht - wir helfen". Ziel ist es nach Angaben der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz, dass krebskranke Flüchtlinge aus der Ukraine ihre Therapie so schnell wie möglich im Land fortsetzen können. Der Verein versuche, die Patienten sofort an Fachärzte und Spezialisten zu vermitteln. Die krebskranken Menschen aus der Ukraine würden auch bei der Suche nach Unterkünften oder Fahrdiensten unterstützt.