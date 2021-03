Das Land stellt den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr rund 128 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramm zur Verfügung. Zu den größten Einzelvorhaben gehören dabei ein Ersatz-Neubau für das Koblenzer Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein am Standort Kemperhof und die Modernisierung der OP-Abteilung am Krankenhaus in Linz. Beide Vorhaben unterstützt das Land mit jeweils fünf Millionen Euro.