Kliniken bereiten sich auf Kriegsverletzte aus der Ukraine vor

per Mail teilen

Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein und das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz stellen sich nach eigenen Angaben darauf ein, Kriegsverletzte aus der Ukraine zu versorgen. Bislang gebe es aber noch keine Erkenntnisse, ob und wann schwerverletzte Menschen kommen. Die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine könnten derzeit hausärztlich versorgt werden. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein hat nach eigenen Angaben in dieser Woche ein ukrainisches Kind aufgenommen, das in der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie behandelt wird.