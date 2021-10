Stadtrat beschließt kostenlose Corona-Tests für Geimpfte

Der Koblenzer Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich für kostenlose Corona-Schnelltests bis Ende des Jahres für geimpfte Koblenzer gestimmt. Nach Angaben der Verwaltung ist Koblenz bislang bundesweit die einzige Stadt, die ein solches Angebot bereitstellt. Der Abstimmung ging eine teils emotionale Debatte voraus. Die Fraktion der Freien Wähler kritisierte, dass ein kostenloses Testangebot ausschließlich für Geimpfte die Gesellschaft weiter spalte. Wenn der Stadtrat sich für ein solches Angebot entscheide, solle es auch für alle Koblenzer gelten, so das Argument der Freien Wähler. Der Vorsitzende der WGS-Fraktion, Torsten Schupp, sagte, das Angebot werde der Stadt "um die Ohren fliegen". Er befürchte einen Shitstorm in den sozialen Medien. Der Kritik schloss sich auch die AfD an. SPD, Grüne und CDU hingegen begrüßten den Vorschlag. Das Angebot trage unter anderem dazu bei, Impfdurchbrüche zu erkennen.